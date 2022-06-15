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澳洲出線

2022-06-15 列印
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周一世界盃洲際附加賽，亞洲代表澳洲（圖）和南美洲球隊秘魯一百二十分鐘互交白卷，前者互射十二碼贏5:4，自○六世界盃開始連續五屆打入決賽周，亦是歷來首次有六支亞洲球隊出戰。袋鼠軍在卡塔爾世盃將列入D組，同組對手有法國、丹麥及突尼西亞。
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