本港新冠疫情似有升溫趨勢，昨天新增七百三十七宗確診個案，即使公眾憂慮確診數字上升，會否預示第六波疫情到來，但學者仍判斷為第五波疫情的餘波，是低位之後的小反彈，認為可以維持現在的社交距離措施。不過，在放...

2022-06-15