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勇士叫胡

2022-06-15 列印
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勇士射神史堤芬居利周一NBA總決賽第五場表現失準，連招牌三分球亦失靈，連續二百三十三場射入三分球的紀錄告終，全場只得十六分。幸好一眾隊友挺身而出，包括域堅斯（左）攻入全隊最高二十六分，勇士得以主場104:94擊敗塞爾特人，場數領先3:2，離總冠軍只差一步。
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