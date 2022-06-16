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「第六場先生」劍指王座

2022-06-16 列印
勇士後衞 奇利湯遜
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NBA總決賽場數領先3:2的勇士，明早第六回合如作客擊敗塞爾特人，就可奪冠。適逢該隊主將奇利湯遜素有「第六場先生」的美譽，今仗一於發揮本色，助勇士贏波第七度稱王。（ViuTV99台明早9:00直播）

奇利湯遜於二○一六年西岸決賽對雷霆的第六回合獨取四十一分，助球隊躋身總決賽，從此被冠以「第六場先生」的外號。此子近七次出戰季後賽第六仗，平均錄得二十八點一分。這名三十二歲後衞更表示，已回看過往第六場的片段來刺激鬥心，他說：「我已經看過自己之前第六仗的演出！」
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