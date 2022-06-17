英超賽程 藍月紅軍10‧15對戰

新一季英超八月六日展開，水晶宮主場迎戰阿仙奴揭幕，衞冕的曼城壓軸登場作客韋斯咸。來季焦點紅軍惡戰藍月，首循環將於十月中由利物浦作東，屆時達雲紐尼斯和夏蘭特正面交鋒，但紅軍此前還要先完成鬥紅魔、拖肥糖、藍獅和槍手四場作客硬仗。曼聯新領隊坦哈格季初亦苦戰連場，首十四輪有六場硬仗（右圖）。
由於卡塔爾世界盃將於十一月廿一日戰至十二月十八日，故英超亦會於十一月十二日完成第十六輪後暫停。賽事十二月廿六日拆禮物日重燃戰火，和元旦之間不設快車，以免球員過分疲勞，戰至五月廿八日煞科。
為慶祝回歸二十五周年，據悉，馬會自二千年後，事隔二十二年再度推出回歸金多寶，料頭獎基金達八千萬元，市民又有發橫財機會了。各界紛紛推慶回歸活動，馬會將推出回歸金多寶，並在七月一日於沙田馬場舉辦共慶回歸二...
2022-06-17
中國建成世界首個沙漠鐵路環線。新疆和若鐵路昨日正式通車，新華社形容，中國在最大沙漠塔克拉瑪干，完成世界首條環沙漠鐵路線「最後一塊拼圖」。和田至若羌的5818次客運列車，於昨日上午十時五十三分駛出站台，...
2022-06-17
迪士尼推出一款環遊世界套票，團友可以VIP貴賓身份，乘坐專機飛往美國加州和佛羅里達州、日本東京、中國上海、香港及法國巴黎的迪士尼度假區等目的地，行程長達二十四天，盛惠十一萬美元(逾八十六萬港元)。這款...
2022-06-17
恒基旗下紅磡必嘉坊‧曦匯收票反應理想，項目截至昨晚累積收票逾2000張，以周六（18日）進行首輪銷售共182伙計算，超購約10倍，項目將於今日截票。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目截至昨...
2022-06-17
美國聯儲局加息0.75厘，創28年來最大加息幅度，惟符合市場預期，刺激隔晚美股造好。港股昨日隨外圍高開207點後顯著向下，午後美股期貨沽壓加劇，恒指一度跌逾600點，最終收報20845點，瀉462點；...
2022-06-17
浦項制鐵翼鋒鄭宰熙近況回勇，連續兩輪韓職有士哥。今晚聯賽主場對FC江原，此子有力跟尼日利亞前鋒摩西斯奧保攜手撕破敵軍防線，直取主勝作過關膽。（無線myTV Super今晚6:30直播）司職右翼的鄭宰熙...
2022-06-17
余德丞（Dickson）上月離開工作8年的TVB，即涉獵多個範疇，自認Slash一族的他，努力向KOL發展，而經營逾兩年多的YouTube頻道，亦得到網民力撐，訂閱人數激增5倍，最重要深得廣告商歡迎，...
2022-06-17
美國通脹升溫，美國聯儲局宣佈加息0.75厘，市場預期七月的議息也不排除以持續大幅加息，去壓抑高通脹失控，加息不再是心理預期，而且殺到埋身，加上俄烏戰事曠日持久，而中美角力風險難測，負面因素增加，對香港...
2022-06-17
昨日羅富全憑「保羅承傳」和「瑪瑙」梅開二度，在榜首已有領先蔡約翰五W的優勢；而後駒騎者莫雷拉憑一冠三亞兩季成績，最終成為騎師王。至於其他騎練方面，姚本輝、容天鵬、巫顯東、周俊樂和梁家俊都起孖。羅富全昨...
2022-06-13