英超賽程 藍月紅軍10‧15對戰

英超周四公佈新一季賽程，八月六日周五晚揭幕戰由水晶宮主場迎戰阿仙奴。爭標熱門利物浦季初已非常忙碌，因為十月中主場大戰曼城，各自新射手達雲紐尼斯和艾寧夏蘭特短兵相接前，先要造訪曼聯、愛華頓、車路士和阿仙奴。

新一季英超八月六日展開，水晶宮主場迎戰阿仙奴揭幕，衞冕的曼城壓軸登場作客韋斯咸。來季焦點紅軍惡戰藍月，首循環將於十月中由利物浦作東，屆時達雲紐尼斯和夏蘭特正面交鋒，但紅軍此前還要先完成鬥紅魔、拖肥糖、藍獅和槍手四場作客硬仗。曼聯新領隊坦哈格季初亦苦戰連場，首十四輪有六場硬仗（右圖）。



由於卡塔爾世界盃將於十一月廿一日戰至十二月十八日，故英超亦會於十一月十二日完成第十六輪後暫停。賽事十二月廿六日拆禮物日重燃戰火，和元旦之間不設快車，以免球員過分疲勞，戰至五月廿八日煞科。