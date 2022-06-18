去中環的「新藝潮畫廊」看廖井梅、廖東梅姊妹的作品展，名為《無憂》。展出的畫作都跟童年事物有關，或是一件兒時的玩具，或是一個五彩繽紛的童年回憶場面。我最喜歡廖井梅的兩幅油畫，一幅是燈火輝煌的旋轉木馬，這...

2022-06-18