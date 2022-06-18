任睇No.1
  • 28º
  • 85%
  • 2022年6月18日 星期六
熱門： 許方輝檢疫酒店加息酒吧快測八達通消費券

日報新聞 > 體育

勇士稱王 居利封神

2022-06-18 列印
Previous Next

經歷兩季低潮，史堤芬居利成功帶領勇士重上巔峰！周四NBA總決賽第六場，該隊作客103:90挫塞爾特人，場數4:2勇奪近八季第四冠（左圖），今仗獨取三十四分的射神首次當選FMVP（右圖），成為囊括聯盟四大MVP第一人，難怪賽後感觸良多，坦言今次總冠軍別具意義。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd