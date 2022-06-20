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碧基唔見影

2022-06-20 列印
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巴塞隆拿左閘佐迪艾巴和女友雲杜娜，周六在西班牙安達盧西亞舉辦婚禮，多位球星好友觀禮，包括美斯。而陷情變的隊友碧基未有亮相，疑逃避傳媒以及懼怕重遇傳被自己逼走的美斯。
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