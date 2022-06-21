轉守為攻成形 鐵炮炸水原

■下游分子FC水原近績輸多贏少。

浦項制鐵前場多面手李承莫今季韓職十六次上陣，交出一入球三助攻，球會教練金基東矢言若他起腳時更冷靜，入球數不止於此。得到主帥提醒，這名高一米八五的鋒將勢改善埋門質素，今晚聯賽率制鐵作客擊敗近況低迷的FC水原，捧客勝。（無線myTV SUPER900台今晚6:30直播）身為浦項制鐵自家青訓產品，李承莫出道時司職防守中場，之後推前擔任進攻中場，近兩季更改踢前鋒。這名廿四歲多面手本季韓職十六次披甲交出三次助攻後，上輪主場3:1勝FC江原終於攻入本季各賽事第一球，主帥金基東寄望他繼續改進射術：「如果他可以冷靜地起腳，就不止入一、兩球。」得主帥指點迷津得到教練提醒，李承莫今仗面對近十一場所有戰線只得兩勝兩和七負的FC水原，勢展開更高效率領軍奏捷，客勝穩開。