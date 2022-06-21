0.99秒制勝

周日F1加拿大站，紅牛車手韋斯塔潘（圖）於最後十五圈與緊隨其後的法拉利好手辛斯展開攻防戰，最終前者守到尾，以零點九九秒之差封王，並於車手榜進一步拉開至四十六分優勢。韋斯塔潘喜言：「這是一場艱難的勝利，辛斯的戰車比我更快，最後十五個圈，我們都推至極限，我知道不可以有任何差錯。」