一哥失禮

周日哈雷網賽男單決賽，世界一哥美維迪夫（右圖）鬥靴卡斯，前者於第二盤初突然朝觀眾席的教練施維拿（左圖）破口大罵，後者憤而離場，令在教練旁的妻子達莉亞十分尷尬。這名俄羅斯好手最終以1:6和4:6落敗，賽後即向妻子道歉：「達莉亞，感謝你。有時候在場邊陪伴我並不容易，希望下次會更好。」