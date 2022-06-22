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真「GOAT」亂入居利巡遊

2022-06-22 列印
■居利接受逾萬球迷夾道祝賀。
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新科NBA總冠軍勇士，周一在三藩市舉行勝利巡遊，無論是第四次奪總冠軍的史堤芬居利，還是冠軍新丁域堅斯都全情投入巡遊中。逾萬球迷夾道祝賀，有人更手執一隻穿上咖喱仔球衣的山羊，比喻居利是NBA史上最強球員，後者亦特別從雙層巴士走下與山羊合照，接受這個祝福。■居利從雙層巴士走下與山羊合照。
■居利從雙層巴士走下與山羊合照。
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