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日報新聞 > 體育

細威復出

2022-06-23 列印
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去年溫布頓網球錦標賽因腳傷退賽後，美國名將S威廉絲（圖）周二傷瘉復出，夥拍突尼西亞的查芘亞於伊斯特本國際網賽女雙首圈，以盤數2:1反勝西班牙索里貝絲/捷克布絲高娃組合打入次圈，為再戰溫網作準備。
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