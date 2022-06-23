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中國雙金

2022-06-23 列印
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國家隊周二於布達佩斯世界游泳錦標賽進帳兩金，楊濬瑄（中）在決賽以1分54秒92力壓群芳，成為隊史首位奪此賽事女子200米自由泳金牌選手，另一金由國家隊在韻律泳團體技術自選決賽奪得。
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