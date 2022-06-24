PSG求「去瘀」 尼馬賴死

據報，巴黎聖日耳門希望賣走尼馬減輕薪酬開支，但後者表明不會他投，其合約更有一條七月一日自動續約兩年條款。難怪會方主動找巴塞隆拿接收舊將，轉會費減至五千萬歐羅（約四億一千萬港元）或以下仍有商量。



聖日耳門成功留住麥巴比，即以對方為核心，尼馬的地位無疑不再是高高在上。故此，會方希望今夏清走這名三十歲巴西球星，以節省近五千萬歐羅稅前年薪支出。

減價引誘巴塞回購



問題是尼馬堅決留下來：「我和聖日耳門有約，下季一定留隊。」法國《隊報》更指其合約包含一條今年七月一日自動續約至二七年的條款。難怪該隊正盡最後努力，希望巴塞回購此子，轉會費大幅減至五千萬歐羅，還有議價空間。