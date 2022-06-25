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東方挫理文

2022-06-25 列印
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亞協J組昨在泰國武里南揭開戰幔，陣容天殘地缺的東方龍獅有新秀翼鋒馬希偉大放光芒獻出士哥、助攻各一，加上外援射手巴杜姆梅（左）開二度，助東方以3:1擊敗理文取得開門紅。只要東方下周四擊敗同組球隊台南市FC，即可奪首名出線資格。
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