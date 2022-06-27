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紅軍計劃5.8億賣沙拿

2022-06-27 列印
■紅軍標價七千萬歐羅放售沙拿，暫時皇家馬德里成為潛在的頭號買家。
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利物浦把鋒將沙迪奧文尼售予拜仁慕尼黑後，據報有意放售另一位攻擊核心穆罕默德沙拿，標價七千萬歐羅（約五億八千萬港元）。知情人士透露紅軍不欲為了留住此子而打破薪酬架構，又不希望他明夏約滿離隊，故寧願今夏到價即沽。
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