紅軍計劃5.8億賣沙拿

利物浦把鋒將沙迪奧文尼售予拜仁慕尼黑後，據報有意放售另一位攻擊核心穆罕默德沙拿，標價七千萬歐羅（約五億八千萬港元）。知情人士透露紅軍不欲為了留住此子而打破薪酬架構，又不希望他明夏約滿離隊，故寧願今夏到價即沽。