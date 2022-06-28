任睇No.1
  • 28º
  • 83%
  • 2022年6月28日 星期二
熱門： 回歸珍寶海鮮舫林作李丞責文苑樓

日報新聞 > 體育

捷西斯入廠 組豪華鋒線

2022-06-28 列印
■阿仙奴獲捷西斯加盟，如虎添翼。
Previous Next

  英國多家媒體周日報道，曼城已接受阿仙奴就前鋒加比爾捷西斯的四千五百萬鎊（約四億三千四百萬港元）報價，後者亦和槍手達成協議將簽約五年，交易預計周二落實。而兵工廠簽入這名廿五歲鋒將後，下一步就會向列斯聯求購另一巴西翼鋒拉芬夏比洛尼，務求組成豪華鋒線挑戰列強。
  槍手領隊阿迪達在一六至一九年出任曼城助教期間，已十分欣賞捷西斯，如今再合作，可望令這位歷來替藍月攻入九十五球的森巴射手更上一層樓。
  加比爾捷西斯有望成為繼十九歲巴西翼鋒馬昆奴斯和葡萄牙進攻中場法比奧韋拉後，兵工廠今夏簽入的第三位鋒將。然而這支倫敦球會意猶未盡，本周就會和列斯聯就森巴國腳鋒將拉芬夏比洛尼的交易再次進行會談，據報交易可望以五千萬鎊落實，若然成事槍手就擁有一條令人期待的豪華鋒線，除上述四名新援外，還有前途無限的英格蘭新星布卡約沙加、伊美路維及尼基迪亞，還有挪威進攻中場馬田奧迪加特等。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
下載星島頭條App
hd