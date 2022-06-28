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摘金新組合

2022-06-28 列印
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  港乒女雙摘金！東京奧運銅牌得主杜凱琹（右）周日夥拍朱成竹出戰斯洛文尼亞公開賽女雙決賽，以直落三盤氣走印度組合奪冠，隊友蘇慧音/李皓晴、黃鎮廷/陳顥樺分別在女雙、男雙摘銅，杜凱琹賽後形容拍檔球風狠勁，正好與自己的穩健打法取長補短，為新嘗試打下強心針。相片由乒總提供
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