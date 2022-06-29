年薪僅艦隊零頭巴利轉會不為錢

美職FC洛杉磯周一官宣簽入加里夫巴利，雙方簽約一年，包含續約至二四年的條款，最令人意想不到的是，其首年年薪竟不超過一百六十一萬二千五百美元，只得皇家馬德里時期的二十二分之一左右，難怪其經理人班納特都直言巴利踢波不為錢。



據報巴利上季在皇馬享受三千五百萬美元（約二億七千四百五十七萬港元）年薪，而今次轉投FC洛杉磯並無利用定向分配資金（TAM）制度成為指定球員，故薪酬受工資帽限制，無法高於一百六十一萬二千五百美元，其經理人班納特直言：「他不需要靠踢波賺錢。」然而，巴利的一年合約屆滿後，明夏可觸發續約條款，並成為一名TAM指定球員，薪金亦將會暴增。