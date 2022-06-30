如願回「國」 盧卡古笑了

上季一直表示希望重返國際米蘭效力的比利時前鋒盧卡古周二終於飛抵米蘭。新魔獸抵達米蘭心情愉快，並向在場記者說：「重返這個地方我感到非常高興！」

盧卡古上季季中已經公開表示後悔離開國米轉投車路士，之後一直向外放風希望重返國米效力，惟國米就借用費問題與車路士拉鋸多時，最後終於傾妥以八百萬歐羅（約六千六百萬港元）借用這名比利時前鋒一季。盧卡古周二飛抵米蘭，準備於周三進行體測之後再正式簽署，周二他落機時更向記者高呼：「重返這個地方，我感到非常高興！」



國際米蘭行政總裁馬路達周一接受訪問時亦公開表示，很期待盧卡古完成餘下手續，相信他會在數天內正式簽約：「盧卡古之前在國米的表現非常出色，很高興他重返球隊，希望未來數天可以完成手續。」