■盧卡古（左）與國際米蘭主席張康陽合照。網上圖片

今夏擾攘多時後，比利時射手盧卡古周三正式由車路士借回國際米蘭，新球季將穿起九十號球衣。新魔獸直言重返藍黑軍團感覺就似回家一樣，球衣新號碼更惹人猜想。盧卡古上季由國米重投藍獅後，各賽事上陣四十四場只入十五球，表現令人失望，今夏以租借方式重返國米，據報租借費用為七百萬鎊（六千六百五萬港元）。他來季將穿起九十號球衣，令人聯想起代表射手的九號（九加○）或上季轉會費減今次租借費剩餘的約九千萬鎊。惹抽水車路士揣測周三正式重返藍黑軍團後，盧卡古喜言：「我和家人都很高興可以回到意大利，感謝幫過我們的人。當初我重返車路士，仍然保留意大利的家，現在感覺似是回家，已經急不及待和隊友一起操練了。」