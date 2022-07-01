任睇No.1
  • 26º
  • 87%
  • 2022年7月1日 星期五
熱門： 回歸習近平天文台打風科學園

日報新聞 > 體育

回歸國際米蘭 渣古90號

2022-07-01 列印
■盧卡古新球季將穿起國米九十號球衣。網上圖片
Previous Next

今夏擾攘多時後，比利時射手盧卡古周三正式由車路士借回國際米蘭，新球季將穿起九十號球衣。新魔獸直言重返藍黑軍團感覺就似回家一樣，球衣新號碼更惹人猜想。

盧卡古上季由國米重投藍獅後，各賽事上陣四十四場只入十五球，表現令人失望，今夏以租借方式重返國米，據報租借費用為七百萬鎊（六千六百五萬港元）。
  他來季將穿起九十號球衣，令人聯想起代表射手的九號（九加○）或上季轉會費減今次租借費剩餘的約九千萬鎊。
惹抽水車路士揣測

周三正式重返藍黑軍團後，盧卡古喜言：「我和家人都很高興可以回到意大利，感謝幫過我們的人。當初我重返車路士，仍然保留意大利的家，現在感覺似是回家，已經急不及待和隊友一起操練了。」■盧卡古（左）與國際米蘭主席張康陽合照。網上圖片
■盧卡古（左）與國際米蘭主席張康陽合照。網上圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
下載星島頭條App
hd