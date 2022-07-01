東方出線

東方龍獅出線亞協跨區四強！這支本地勁旅昨晚在泰國上演的J組煞科戰鬥台南市FC，憑中場米基爾、前鋒孫銘謙（23號）和巴杜姆各建一功勝3:1，隊史首度躋身賽事淘汰賽，更重要的是小將馬希偉和朱偉鈞等相繼打出爭氣波，吸引遠赴當地觀賽的港足主帥安達臣目光，有望升呢成大港腳。