秘魯著名旅遊景點印加古城馬丘比丘（Machu Picchu）遭山火威脅。馬丘比丘附近山林周二起發生山火，由於山區位置偏遠增加了救火工作的難度，令山火至周四仍未撲熄。這場山火是由農民焚燒野草和碎屑，準備...

2022-07-02