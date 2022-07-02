任睇No.1
  • 26º
  • 89%
  • 2022年7月2日 星期六
熱門： 回歸習近平天文台打風周慧賢

日報新聞 > 體育

國家隊揚威

2022-07-02 列印
Previous Next

  周四布達佩斯世界游泳錦標賽跳水雙人10米台決賽，國家隊組合陳芋汐/全紅嬋以368.40分封后，超越東京奧運的得分紀錄。加上王宗源男子1米板封王，國家隊於今屆八個跳水項目全部摘金。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
下載星島頭條App
hd