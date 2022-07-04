周六溫布頓男單第三圈火藥味濃，四號種子薛斯柏斯（左圖）不滿對手基奧斯不斷投訴而發火，兩度差點將球擊中觀眾，又兩度惡意向對手身體擊球，最終盤數負1:3出局。連一向冷靜的二號種子拿度（上圖右）亦發火，因不滿辛尼高（上圖左）要求關閉天幕打斷其氣勢，要求對方到網前商討，雖然最後勝3:0，但仍為自己的鹵莽行為向對手道歉。