雙刀歸位 現代翻「江」

蔚山現代以四十分高踞韓職榜首，五分領先次席全北汽車，鋒將安原上和李安納度拿斯文圖厥功至偉，他們於聯賽合共貢獻十五入球及六次助攻。然而後者前輪主場對包尾大幡FC城南，因累積五面黃牌停賽，球隊攻力受損僅賽和0:0；上場造訪浦項制鐵就輪到安原上受傷倦勤，李安納度拿斯文圖獨力難支未能阻止球隊以0:2落敗。
幸好兩人今仗均可候命，現代勢可延續近八次各賽事鬥FC江原錄七勝一和的絕對優勢，一點四七倍主勝捧得過，進取一點更可追二點四五倍讓球主客和讓一球「主勝」。
風暴「暹芭」吹襲華南沿岸期間，一艘載有約三十名內地人的工程船在香港西南海域遇上大風浪，吹至斷開翻沉。本港政府飛行服務隊及相關部門怒海下展開救援行動，惟天氣惡劣、能見度低等因素增加救援難度，在現場救起三...
2022-07-05
深圳通過生前預囑具法律效力的修法，醫生須尊重患者意願，不採取急救措施，讓患者自然離世。內地傳媒形容是不堪忍受過度搶救之苦的臨終患者一大福音。深圳成為全國第一個實現生前預囑立法的地區。深圳市七屆人大常委...
2022-07-05
美國俄亥俄州一名二十五歲黑人男子，在逃避警員追捕期間，身中六十多槍死亡。據悉該名男子當時身上沒有武器。事件引發當地數百名民眾上街示威，抗議警方濫用武力，並要求還死者公道。死亡的黑人男子名為沃克（Jay...
2022-07-05
市區盤趁勢應市，力吸上車客。佳寧娜及宏達控股發展的長沙灣佳悅日前開價，首批50個單位，全數低於600萬，折實入場約345.95萬起，並已開放示範單位及收票，料本月開售。佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人...
2022-07-02
美債債息早前上升不利亞太股市，港股反覆偏軟。2022年下半年開局首日，恒指低開169點，早段曾大跌逾400點，全日跌29點，收報21830點，成交金額1314億元。分析指，港股利好因素暫告一段落，回軟...
2022-07-05
「港版C朗拿度」安永佳昨與港隊隊友黃威出席運動品牌活動，吸引大量傳媒追訪。有MIRROR歌迷蘇小姐被安永佳魅力吸引追星，她更指未來會多加入場欣賞這位靚仔球星。安永佳及黃威協助香港打入亞洲盃決賽周而人氣...
2022-07-05
TVB遊戲節目《開心無敵獎門人》前晚在電視城錄影，招待430位現場觀眾，場面熱鬧。嘉賓陳瀅、周嘉洛、JW王灝兒、張頴康、連詩雅、姜麗文等分成兩隊玩遊戲，個個都唔錫身，投入玩遊戲。張頴康的太太麥雅緻帶同...
2022-07-05
快到暑假，將會有大批在海外攻讀的香港學生回來放假，但他們能否順利回家，面對不少問題，最嚴重的是機位難求，即使以高價訂得機票，卻隨時面對不確定性。因為來港航班有可能因發現確診乘客而被熔斷，加上回港後檢疫...
2022-07-05
昨日七一回歸日賽事在變化地舉行，全日兩場盃賽都爆冷，其中香港共慶回歸二十五周年盃由蘇廄「韋小寶」爆二十三倍W，而粵港盃則由十五倍的羅廄「峰爭」掄元。至於蔡明紹憑文廄「美滿將來」、鄭廄「海王駒」和蔡廄「...
2022-07-02