雙刀歸位 現代翻「江」

翼鋒安原上和射手李安納度拿斯文圖合作無間，是蔚山現代的勝利保證，兩人在對上兩輪韓職因傷停問題未能並肩作戰，球隊亦只錄得一和一負，幸好他們今晚聯賽主場鬥FC江原雙雙候命，可望率現代重返勝軌，熱捧主勝。（myTV Super900台今晚6:30直播）



蔚山現代以四十分高踞韓職榜首，五分領先次席全北汽車，鋒將安原上和李安納度拿斯文圖厥功至偉，他們於聯賽合共貢獻十五入球及六次助攻。然而後者前輪主場對包尾大幡FC城南，因累積五面黃牌停賽，球隊攻力受損僅賽和0:0；上場造訪浦項制鐵就輪到安原上受傷倦勤，李安納度拿斯文圖獨力難支未能阻止球隊以0:2落敗。



幸好兩人今仗均可候命，現代勢可延續近八次各賽事鬥FC江原錄七勝一和的絕對優勢，一點四七倍主勝捧得過，進取一點更可追二點四五倍讓球主客和讓一球「主勝」。