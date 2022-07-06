皇帝女唔憂嫁 拜仁藍獅爭住買

曼聯加速買人力圖挽留C朗拿度，如果失敗後者不愁去向，消息指車路士和拜仁慕尼黑都有意斟介。藍獅新班主托德波利認為引入此子，可以打響球隊名聲；而拜仁名將馬圖斯則指舊會如簽入他，在競技和經濟層面都有得着。



來自美國的商人托德波利，希望將美國的明星體育文化帶到球會，認為簽入家傳戶曉的C朗可以令球隊名氣更響，更能打入美國市場。然而該隊領隊杜曹對這宗交易持保留態度，皆因他一直要求旗下前鋒要多走動和防守，但該名三十七歲老將不擅長壓逼，或影響球隊體系。



拜仁是另一支盛傳有意斟介C朗的球隊，該隊名將馬圖斯指此子來投在競技和經濟層面都有收獲：「C朗來拜仁的想法實在非常有趣，現時他仍可多踢一至兩年高水平足球，每季在德甲入三十球不是難事。而且他人氣旺盛，單是售賣球衣都可填補簽入他的成本。」