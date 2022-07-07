英超球星涉強姦 柏迪嫌疑最大

一名廿九歲英超球星因為涉嫌強姦，周一被英國警方拘捕，當局周二再加控兩條強姦控罪。由於法律問題其身份未能公開，但外界一致認為是阿仙奴中場湯馬士柏迪，皆因他同日沒有隨隊前往德國集訓，隊友又突然在社交媒體取消關注他。



英國警方周一在北倫敦拘捕一名涉及強姦案的球星，當局周二再發聲明，指出在拘留期間，有另一名女子指自己去年曾兩次被同一男子強姦，遂加控多兩罪，目前此子獲保釋至八月。



消息指，這名廿九歲球星上周在地中海犯案。外界一致指向九三年出生的湯馬士柏迪，他早前曾打卡透露自己在地中海度假，周二又沒有隨槍手出發往德國集訓，隊友森比盧干加等突然在社交平台取消關注他，統統成為不利證據。