廿七歲的史達寧是藍獅今夏頭號收購目標，球會近日加快斟介速度，英國《每日郵報》指他們已送上一份五千五百萬鎊報價，藍月鑑於這名效力七年來各賽事貢獻一百零九球和七十七次助攻的鋒將矢志離隊尋找新挑戰，加上其合約只餘一年，決定接受。
消息指，車路士已經和史達寧傾妥個人待遇，周薪為全隊最高的三十一萬五千鎊。杜曹亦直接跟此子通話，承諾會給予穩定的出場時間，以及詳細的球隊發展藍圖，令他下定決心來投。這支倫敦豪門爭取在周五完成交易，以便這名英格蘭國腳周六可隨隊前往美國集訓。
新一屆政府上場第七天，快速回應海外港人回來的需求，「手起刀落」暫緩「航班熔斷機制」，昨天生效，並恢復受機制規管而停飛的航班。國泰歡迎新安排，強調將恢復更多航班。有立法會議員認為，暫停熔斷，可以吸引更多...
2022-07-08
國務委員兼外長王毅周三與菲律賓新任總統小馬可斯會面。王毅穿上菲律賓國服，與小馬可斯握手。他強調，認同小馬可斯說的任何分歧都不應影響兩國關係。王毅向小馬可斯轉達國家主席習近平的問候，期待兩國元首為雙邊關...
2022-07-08
英國兩名內閣成員辭職後，觸發超過五十名官員相繼離開，令首相約翰遜面臨巨大逼宮壓力。約翰遜昨日正式宣佈辭去保守黨黨魁，表示已經任命一個新內閣，將留任至選出新首相。他表示對離開感到傷心。約翰遜昨日在唐寧街...
2022-07-08
由信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰Ⅰ首輪銷售報捷後，昨日推出238伙進行次輪銷售，並即日取得接近沽清成績，經過兩輪銷售後累售463伙，套現近40億元。凱柏峰Ⅰ昨日舉行次輪銷售...
2022-07-08
美國聯儲局公佈6月議息會議記錄，當局承諾將繼續大幅加息壓抑高通脹，美股隔晚造好，惟中概股逆市向下，恒指昨低開233點，跌幅曾擴大至近400點，低見21200。港府決定即日起將暫緩個別航線「熔斷機制」，...
2022-07-08
周五美職上演洛杉磯打吡，FC洛杉磯主場硬撼洛杉磯銀河。早前以自由身加盟主隊的加里夫巴利，仍未有國際轉會紙和簽證料趕不及披甲，但另一位星級新援基亞連尼可以候命，勢連同隊長卡路士韋拿一前一後撐起球隊，主勝...
2022-07-08
劉雅瑟憑電影《智齒》已先後奪得「電影評論學會」最佳女演員及「電影導演會」最佳女主角，令首次獲提名「金像獎」最佳女主角的她，成為頂頭大熱。面對鞏俐、吳君如、周秀娜和王丹妮4位強勁對手，劉雅瑟雖然對她們演...
2022-07-08
這天facebook彈出了當年今日，那天fb上登了我帶團去以色列和約旦旅行的廣告，也不過三年，卻恍如隔世。既然fb提醒，便舊夢重溫，再分享一次。有當時跟這個團一起去旅行的朋友見了，十分感慨，說這樣的好...
2022-07-08
昨晚羅富全憑「熹柏龍」和「請飲茶」起孖，而兩駒鞍上人巴度和潘頓，則各自另贏蔡廄「平海歡星」以及文廄「善傳香江」，齊齊梅開二度。不過，騎師王則是取得一冠三亞一殿的蔡明紹，他憑「經典之星」食尾胡而後上稱王...
2022-07-07