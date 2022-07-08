史達寧周五上「車」

車路士領隊杜曹趁周六領軍往美國展開季前集訓前，努力完成重組鋒線工作，頭號目標是史達寧。消息指，藍獅已跟史達寧就個人合約達成協議，曼城亦滿意其五千五百萬鎊（約五億一千六百萬港元）報價，預計交易周五落實。

廿七歲的史達寧是藍獅今夏頭號收購目標，球會近日加快斟介速度，英國《每日郵報》指他們已送上一份五千五百萬鎊報價，藍月鑑於這名效力七年來各賽事貢獻一百零九球和七十七次助攻的鋒將矢志離隊尋找新挑戰，加上其合約只餘一年，決定接受。

消息指，車路士已經和史達寧傾妥個人待遇，周薪為全隊最高的三十一萬五千鎊。杜曹亦直接跟此子通話，承諾會給予穩定的出場時間，以及詳細的球隊發展藍圖，令他下定決心來投。這支倫敦豪門爭取在周五完成交易，以便這名英格蘭國腳周六可隨隊前往美國集訓。