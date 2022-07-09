任睇No.1
  • 29º
  • 85%
  • 2022年7月9日 星期六
熱門： 安倍晉三林青霞約翰遜遊戲王熔斷機制

日報新聞 > 體育

拿度退賽

2022-07-09 列印
Previous Next

拿度雖然強忍腹痛闖過溫布頓男單八強，但周四還是宣佈因腹部肌肉撕裂，退出翌日的男單四強，對手基奧斯直入決賽。泥地王坦言這是一個艱難的決定，但快樂比冠軍重要，故不會冒險負傷出戰。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
【頭條巨星有獎問答遊戲】
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
下載星島頭條App
hd