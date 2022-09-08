全新體驗「次級賽」 C朗 歐霸「蘇」

歐霸分組賽今晚開火，曼聯E組主場迎戰皇家蘇斯達，領隊坦哈格準備輪換派遣C朗拿度和馬古尼等擔正。初嘗歐霸滋味的C朗難得正選上陣，勢拼盡為球隊和自己打響歐霸頭炮。（Now643台周五凌晨3:00直播）



據英國《鏡報》報道，坦哈格準備在今晚歐霸輪換，收起前鋒拉舒福特和中堅華拉尼等主力，派遣首戰歐霸的C朗和近期退居後備的隊長馬古尼，連同新加盟後未曾正選上陣的防守中場卡斯米路出任正選。至於上仗首披紅魔戰衣即取得士哥的右翼安東尼，料會續任正選以便和隊友建立默契。

麥龜卡斯米路勢擔正



經歷開季兩連敗的調整後，紅魔英超錄得四連捷，士氣和信心都已恢復，首戰歐霸的C朗出名鬥心強，今仗有望全力領軍旗開得勝。皇蘇西甲近三輪勝和負各一，狀態只屬一般，造訪奧脫福恐難全身而退。