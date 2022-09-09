箭頭爆發讓得起 不來梅奪「堡」

雲達不來梅今季重返德甲即踢出強勢開季，五輪聯賽共攻入五球的射手富卻居功至偉，此子更矢言要帶領全隊都有入球能力。今晚德甲不來梅主場迎戰近況低迷的奧格斯堡，富卻勢率主隊強攻取勝，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。

（香港時間周六凌晨2:30開賽）



雲達不來梅上季降班後，今季即以德乙第二名的身分升班，其中射手富卻出戰三十三場聯賽更轟入十九球，是射手榜第四位。今季不來梅開季即上力，五輪德甲兩勝兩和一負，以八分排第八位，而富卻就更是保持上季的腳風，上陣五輪已攻入五球。這位帶領不來梅踢出強勢開季的射手更矢言要帶領全隊都有士哥：「最重要的不是我有幾多入球，而是全隊有幾多入球！」

奧格斯堡五輪僅一勝



作客的奧格斯堡開季狀態低迷，五輪聯賽只得一勝四負，合共入三球但失十球，故今晚富卻勢率不來梅大破奧格斯堡，捧「主勝」。