箭頭爆發讓得起 不來梅奪「堡」

（香港時間周六凌晨2:30開賽）
雲達不來梅上季降班後，今季即以德乙第二名的身分升班，其中射手富卻出戰三十三場聯賽更轟入十九球，是射手榜第四位。今季不來梅開季即上力，五輪德甲兩勝兩和一負，以八分排第八位，而富卻就更是保持上季的腳風，上陣五輪已攻入五球。這位帶領不來梅踢出強勢開季的射手更矢言要帶領全隊都有士哥：「最重要的不是我有幾多入球，而是全隊有幾多入球！」
奧格斯堡五輪僅一勝
作客的奧格斯堡開季狀態低迷，五輪聯賽只得一勝四負，合共入三球但失十球，故今晚富卻勢率不來梅大破奧格斯堡，捧「主勝」。
英國在位時間最長的君主、女皇伊利沙白二世今晨駕崩。英國白金漢宮宣佈，英女皇伊利沙伯二世逝世，享年九十六歲。白金漢宮今晨在一項聲明中說：「女皇今天下午（英國時間）在巴爾莫勒爾安詳地去世。」隨着在位七十年...
2022-09-09
俄羅斯總統普京周三在海嵾威出席東方經濟論壇，並同與會的全國人大委員長栗戰書會晤。普京在論壇證實，下周將與國家主席習近平在烏茲別克會面。這將是中俄元首自俄烏交戰後的首次面對面會晤，亦是習近平疫情後的首次...
2022-09-09
現代人重視健康飲食，但對於代糖是否比較健康，卻一直存在爭議。法國科學家最近的一項研究指出，每天攝取相當於半罐健怡可樂含糖量的代糖，心臟病發的風險會比一般人高出大約一成，中風風險亦高出大約兩成。為評估代...
2022-09-09
新地旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期推盤在即，發展商昨日首度開放現樓示範單位，料最快下周開價，售價將參考首兩期項目，並有提價空間。新盤Wetland Seasons Bay第3期...
2022-09-09
市場關注歐洲議息結果，隔晚美股反彈，惟港股跟隨A股走勢偏軟。受金融及內房股拖累，恒指收跌189點，報18854點，失守19000點關口。港股連跌第6日，累挫1099點，大市成交金額縮減至800億元。恒...
2022-09-09
雲達不來梅今季重返德甲即踢出強勢開季，五輪聯賽共攻入五球的射手富卻居功至偉，此子更矢言要帶領全隊都有入球能力。今晚德甲不來梅主場迎戰近況低迷的奧格斯堡，富卻勢率主隊強攻取勝，讓球主客和讓一球「主勝」去...
2022-09-09
陳曉東因疫情已有兩年多冇返過香港，因為出廣東歌《這種年紀》，及為10月舉行的首個戶外騷做準備而回歸。他笑指老婆王妤嫻為目及住佢亦有同行。而剛滿47歲的他仍未出現中年發福，他指老婆較他更fit，更笑言老...
2022-09-09
外電近日報道，港府或於十一月舉行國際金融峰會前，再放寬入境隔離政策，但有國際商界人士仍卻步。同一時間，新加坡早已門戶大開，近日有報道指獅城將會在十一月舉行國際金融會議，直接與本港「撞期」，旨在搶走國際...
2022-09-09
兼五奪冠軍昨日舉行今季煞科戰，潘頓憑「都靈太陽」捧走香港馬主協會錦標，另外還勝出「興高采烈」、「快搏」和「金鑽貴人」，四W兼做騎師王，亦第五度成為香港冠軍騎師。其餘羅富全雖然無馬贏，但無阻他首度成為冠...
2022-07-17