薛影儀大馬着80蚊泳衣 晒象腳：我身形都OK薛影儀簽約嘅亞視子公司「亞洲電視數碼媒體有限公司」已經清盤，但未有影響到母公司運作，「永恆亞視」第一時間將阿儀及「最索經理人」林寶玉攬實唔放，安排兩人過檔...

2022-09-13