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少年一哥

2022-09-13 列印
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周日美國網球公開賽男單決賽，十九歲的三號種子艾卡拉斯以總盤數3:1擊敗五號種子挪威好手魯迪奪冠。此子成為首位千禧後大滿貫男單冠軍，下周更會登上男單世界排名第一寶座，是ATP創立積分排名以來最年輕一哥。
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