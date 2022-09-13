百年一遇 柏林聯登榜首

周日德甲，柏林聯作客以1:0戰勝科隆，一百一十六年來首次登上聯賽榜首，領先拜仁慕尼黑兩分。



創立於一九○六年的柏林聯，目前開季六戰四勝二和，以十四分壓倒十三分的弗賴堡一分，領先第三位拜仁兩分。自一九年升上德甲以來，柏林聯靠訓練有素的防守、快速反擊取得成功。



與其他豪門不同，這家前東德球會在球員轉會量入為出，過去兩季才花了三千三百萬歐羅（約二億六千一百零五萬港元），較諸比甲布魯日今夏耗資近五千萬歐羅還要少許多，被德國媒體形容為聖經故事大衞與歌利亞中的大衞──「德甲大衞」。