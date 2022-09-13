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登名人堂

2022-09-13 列印
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曾經協助馬刺四奪NBA總冠軍，兩次入選明星賽的阿根廷後衞堅勞比利，周日出席NBA名人堂入堂儀式。大會安排其昔日馬刺三巨頭拍檔鄧肯上台陪伴加入名人堂，而另一巨頭柏加和當年的教練普波域治亦在台下見證堅勞比利歷史性的一刻。
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