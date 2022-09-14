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裝腔作勢

2022-09-14 列印
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狼隊周一宣佈引入自由身的前車路士惡漢迪亞高哥斯達，並簽約至季尾。為隆重其事，狼隊特別安排他帶住三隻狼拍攝宣傳片，這位出名天不怕地不怕的三十三歲前鋒亦坦言，自己嚇到想死。
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