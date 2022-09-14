今季谷草開鑼戰採用A跑道，有別於上兩季的B欄，令近兩季的開鑼數據稍失去參考價值。不過在所有馬都休息了近兩個月之下，新鮮感一定充盈，除了一千米因賽程本身特利前領之外，其餘賽程的放頭馬或會因未開氣而末段較...

2022-09-14