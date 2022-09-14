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時代見證

2022-09-14 列印
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十九歲的艾卡拉斯於周日美國網球公開賽封王後，於周一最新一期世界排名出爐後正式成史上最年輕一哥。同日他手持獎盃在紐約時代廣場拍紀念照，透露起牀的第一感覺是累得想死。
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