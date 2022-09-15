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利雲中咒

2022-09-15 列印
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利雲度夫斯基（右）周二歐聯C組代表巴塞隆拿作客八年舊主拜仁慕尼黑，就算得到舊東家球迷和前隊友歡迎也好，仍無法取得入球，延續過往對這支德甲豪門表現差勁的走勢，並連累球隊負0:2。而巴塞亦未能破咒取得安聯球場首勝，同時更錄得隊史第一次於歐聯連續五次不敵同一支對手。
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