金球再現

曼城周三歐聯分組賽G組主場迎戰多蒙特，今夏由蜜蜂軍團轉投藍月的射手夏蘭特（藍衫）首度倒戈，於比賽末段以高難度動作士哥，助主隊反勝2:1。賽後曼城領隊哥迪奧拿大讚此子的入球猶如巴塞隆拿傳奇告魯夫，於一九七三年鬥馬德里體育會時所攻入的金球。