頭炮摸和

周三歐聯E組，車路士新帥樸達（右）首次領軍出戰，雖換邊後三分鐘有史達寧禁區內燙射入網開紀錄，不過主場仍被薩爾斯堡逼和1:1，未能打開勝利之門，且兩輪後暫於小組包尾。樸達直言對賽果感失望，但稱讚球員已付出所有，為他們感到驕傲。