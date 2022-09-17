天王掛拍 各界送別

因膝傷而休戰超過一年的瑞士網球天王費達拿，周四在個人社交平台宣佈退休，戰罷下周的利華盃之後就會掛拍，為其廿四年職業生涯寫下句號。



費達拿周四在社交媒體發文，宣佈戰畢下周五至日於英國倫敦舉行的利華盃後，就會高掛球拍：「過去三年，我一直面對傷患及手術。我很努力去回復比賽狀態，但也知道身體是有極限，最近感覺特別明顯，我已經四十一歲了。現時感覺是時候結束職業球員生涯，下周利華盃是我最後一次參加ATP比賽。」



體壇名人紛紛向費達拿致敬，巴西球王比利在社交平台上載與費天王的合照。宿敵拿度亦不捨道：「很榮幸和你一同度過這些年，願你和你的家人享受之後的生活，利華盃見。」