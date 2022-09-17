費達拿周四在社交媒體發文，宣佈戰畢下周五至日於英國倫敦舉行的利華盃後，就會高掛球拍：「過去三年，我一直面對傷患及手術。我很努力去回復比賽狀態，但也知道身體是有極限，最近感覺特別明顯，我已經四十一歲了。現時感覺是時候結束職業球員生涯，下周利華盃是我最後一次參加ATP比賽。」
體壇名人紛紛向費達拿致敬，巴西球王比利在社交平台上載與費天王的合照。宿敵拿度亦不捨道：「很榮幸和你一同度過這些年，願你和你的家人享受之後的生活，利華盃見。」
何文田學校區發生驚險塌樹意外，巴富街近公主道有一棵十五米高大樹昨早突然塌下，壓毀四車包括一部校巴，校巴車頂被樹幹壓扁，只差兩三吋就擊中司機頭部，司機大難不死僅手部受傷；而私家車司機則因「校巴擋咗一嘢」...
2022-09-17
上海合作組織峰會昨繼續在烏茲別克舉行。國家主席習近平在成員國元首理事會發表講話，強調要加強高層交往和戰略溝通，防範外部勢力策動顏色革命。習近平說，要尊重彼此核心利益和選擇的發展道路，支持各方實現和平穩...
2022-09-17
美國傳奇籃球名星米高佐敦一件NBA冠軍賽球衣，周四以破紀錄一千零一十萬美元（約七千九百一十五萬港元）成交。不但創下歷來運動紀念物最高價，也刷新籃球球衣拍賣價的最高紀錄。成交的是背號二十三號的芝加哥公牛...
2022-09-17
恒基粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue以快打慢，極速開價，首批83伙，涵蓋開放式至3房單位，提供最高7%折扣優惠，折實入場價306.8萬，折實平均呎價約14398元，全數低於800萬。恒基...
2022-09-17
美股隔晚再插水，世界銀行警告全球經濟或陷入滯脹，外圍加息預期持續升溫，A股受8月新房樓價下跌影響表現疲軟，拖累恒指反覆向下，收市報18761點，跌168點，創半年以來低位，大市成交額逾1239億元。分...
2022-09-17
因膝傷而休戰超過一年的瑞士網球天王費達拿，周四在個人社交平台宣佈退休，戰罷下周的利華盃之後就會掛拍，為其廿四年職業生涯寫下句號。費達拿周四在社交媒體發文，宣佈戰畢下周五至日於英國倫敦舉行的利華盃後，就...
2022-09-17
古天樂昨日出席一個展覽活動，對於新片《明日戰記》票房勁破5,700萬，打入香港十大華語電影票房第七位，他有信心票房繼續上升，並希望創造新紀錄，預告下周有該片的新消息發佈，將有更新挑戰。至於有報道指他會...
2022-09-17
一千日圓兌五十九港元的時候，朋友覺得已經是歷史新低，買了一點，準備有朝一日去日本旅行用。不料低處未算低，現在日圓已跌到一千日圓兌五十五港幣。朋友於是又買了點。如果不是投資，少少地趁低買一點外幣，都是為...
2022-09-17
昨夜舉行新馬季首次谷賽，七練三騎敲響今季勝鼓，新開倉的伍鵬志憑「令才」爆大冷食頭胡最矚目，騎師霍宏聲另助方嘉柏開齋贏出「紫雲冰」，個人兩捷封騎師王；「寶賢得得」稍後配何澤堯奏捷，方嘉柏起孖封練馬師王，...
2022-09-15