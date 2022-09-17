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C朗解鎖

2022-09-17 列印
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周四歐霸E組曼聯遠征摩爾多瓦鬥舒列夫，C朗拿度（左）正選披甲之餘更攻入人生首個歐霸入球，主射十二碼建功領軍贏2:0。這球亦是該位葡萄牙老將本季各賽首個士哥，領隊坦哈格矢言：「當C朗健康時，他會取得更多入球。他完全在球隊的計劃之內。」
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