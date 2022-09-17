一千日圓兌五十九港元的時候，朋友覺得已經是歷史新低，買了一點，準備有朝一日去日本旅行用。不料低處未算低，現在日圓已跌到一千日圓兌五十五港幣。朋友於是又買了點。如果不是投資，少少地趁低買一點外幣，都是為...

2022-09-17