小保加劍指6連勝 神槍追「風」

■颶風隊（白衫）近六輪聯賽僅兩勝，狀態不穩。

小保加年初由馬賽重新引入射手賓尼迪圖，但此子一直受傷患困擾，遲遲未踢出狀態，直至近期才突破瓶頸，近兩輪聯賽各入一球。明早阿甲，小保加主場迎戰近六輪聯賽只得兩勝四和的颶風隊，賓尼迪圖勢保持腳風爭士哥，領軍劍指阿甲六連勝，主勝去馬。（香港時間周二早上6:00開賽）阿根廷射手賓尼迪圖於今年一月重返一六至一九年效力過的小保加，但他一直受腳踝傷患困擾，今季首十七輪阿甲僅上陣九場，只攻入兩球和交出一次助攻。然而這位三十二歲射手於九月就突破瓶頸，特別近兩輪聯賽各入一球，他解釋自己終於融入球隊踢法：「我的入球全賴球隊所有球員的協助！」颶風隊近績遜一籌作客的颶風隊雖在本輪前以三十三分排第四，只比第三的小保加少兩分，但相比起後者聯賽五連勝的強勢，颶風隊卻是近六輪兩勝四和頹勢掙扎。故今仗賓尼迪圖勢把握機會領軍劍指六連勝，捧主勝。