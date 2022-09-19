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虛驚一場

2022-09-19 列印
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周六德甲魯爾區打吡，多蒙特靠新星摩高高後備上陣一箭定江山，主場以1:0擊敗史浩克04。然而今仗焦點卻是蜜蜂軍團主力列奧斯於上半場足踝受傷，需要被擔架抬離場，外界擔心他有機會再次因傷缺陣世界盃決賽周。多蒙特周日官方公佈，列奧斯經檢查後沒有骨折，預料只需要休息三至四星期，令德國球迷可鬆一口氣。
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