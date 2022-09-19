上季成為英超神射手的孫興民，今季首六輪英超正選上陣顆粒無收，周六聯賽鬥李斯特城更被貶為後備。結果孫興民下半場五十九分鐘上陣後，即獨取三球宣佈強勢歸來。這位南韓國腳賽後亦於社交平台喜言：「當生活給你檸檬時，那就來個帽子戲法！」
至於曼城作客狼隊，基亞利殊攻入一球，助藍月贏3:0，自因傷缺陣四輪聯賽後終於開齋。此子感謝主帥哥迪奧拿道：「當哥帥在大家面前力捧我時，我感到十分開心，特別經歷上周差勁的表現後，今仗他仍列我為正選，我很感謝他。」
不少先進經濟體已經放寬抗疫措施，但本港仍嚴格外防輸入，令到通關無期，經濟受損。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，本港輸入個案佔整體確診數字不足百分之二，港府可以考慮放寬抵港檢疫至「0+7」。他又指世界...
2022-09-19
中國近日發佈首次火星探測任務科研成果，指出已環繞火星運行兩年多的火星探測器「天問一號」，獲得原始數據顯示在火星的岩石中發現含水礦物，證明在距今十億年以來，火星存在過大量液態水活動。央視報道，截至上周四...
2022-09-19
今天是已故英女皇伊利沙伯二世的國葬日。國葬儀式將於香港時間晚上六時正式開始，儀式結束後英國全國默哀兩分鐘。交通部門預計將有一百萬人湧入倫敦，鐵路服務方面將提供二百五十班額外班次。多國元首應邀陸續抵達倫...
2022-09-19
恒基粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue以快打慢，極速開價，首批83伙，涵蓋開放式至3房單位，提供最高7%折扣優惠，折實入場價306.8萬，折實平均呎價約14398元，全數低於800萬。恒基...
2022-09-17
受到內憂外患夾擊，近月港股逐步陰跌，最新已失守19000大關，在弱勢之下將迎來全球「超級議息周」。市場分析指，本周港股受外圍左右，特別是美國聯儲局周四凌晨公佈議息結果，相信恒指仍缺乏方向，料在1840...
2022-09-19
小保加年初由馬賽重新引入射手賓尼迪圖，但此子一直受傷患困擾，遲遲未踢出狀態，直至近期才突破瓶頸，近兩輪聯賽各入一球。明早阿甲，小保加主場迎戰近六輪聯賽只得兩勝四和的颶風隊，賓尼迪圖勢保持腳風爭士哥，領...
2022-09-19
今年5月，因被指貌似MIRROR的AK，有「荃灣豬肉檔AK」之稱的劉宋威（阿威）突然爆紅，狂接廣告豬籠入水，每日更有大量「威威豬」（粉絲暱稱）到肉檔買豬肉求合照，又為他開設粉絲專頁。不過因為負面新聞沒...
2022-09-19
「呂志和獎—世界文明獎」自2016年首次頒獎以來，堅持推廣倡導積極正面人生觀、提升正能量以振奮人心的哲學；而三個獎項範圍「可持續發展」、「世人福祉」和「正能量」，同時也是呂獎的核心理念。近年本港與全世...
2022-09-19
昨日莫雷拉作新馬季個人首戰成焦點，策七駒僅獲一亞，反而上周日開鑼戰起孖的田泰安大勇演帽子戲法兼封騎師王，另外潘頓、何澤堯及蘇兆輝齊保持今季日日贏馬佳績。華將周俊樂及見習生鍾易禮俱敲響今季勝鼓，開齋練馬...
2022-09-19