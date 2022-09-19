■基亞利殊攻入今季聯賽首球。

熱刺左翼孫興民和曼城左翼基亞利殊季初雙雙陷入低潮期，但周六英超兩子就同時谷底反彈。其中孫興民後備上陣就以帽子戲法宣佈強勢歸來，助熱刺主場大勝李斯特城6:2。基亞利殊亦於聯賽開齋，助藍月作客贈狼隊三蛋。上季成為英超神射手的孫興民，今季首六輪英超正選上陣顆粒無收，周六聯賽鬥李斯特城更被貶為後備。結果孫興民下半場五十九分鐘上陣後，即獨取三球宣佈強勢歸來。這位南韓國腳賽後亦於社交平台喜言：「當生活給你檸檬時，那就來個帽子戲法！」至於曼城作客狼隊，基亞利殊攻入一球，助藍月贏3:0，自因傷缺陣四輪聯賽後終於開齋。此子感謝主帥哥迪奧拿道：「當哥帥在大家面前力捧我時，我感到十分開心，特別經歷上周差勁的表現後，今仗他仍列我為正選，我很感謝他。」