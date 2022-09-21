大臣國葬儀式上折斷白杖 伊利沙伯二世時代結束



已故英女皇伊利沙伯二世的國葬在周一結束，女皇靈柩已下葬於溫莎堡喬治六世紀念禮拜堂，與皇夫菲臘親王合葬。在葬禮儀式上，尾聲出現過去從未公開的斷杖儀式，象徵伊利莎白二世時代結束。

周一在倫敦西敏寺舉行國葬儀式後，英女皇靈柩由靈車運返溫莎堡，並於聖喬治教堂舉行安葬儀式。儀式尾聲出現罕見一幕，現任皇室宮務大臣帕克勳爵走到女皇靈柩面前，當眾折斷一支白杖，將斷成兩截的白杖放置靈柩上，隨後靈柩緩緩下降至皇家墓穴。



英媒指，這是皇室首次於世人眼前公開斷杖儀式，對上一次儀式出現在一九五二年已故英皇王喬治六世的葬禮上，但從未對外公開。宮務大臣是皇宮最高階職員，折斷白杖象徵其對女皇的服務已經結束，同時伊利沙伯二世的時代也宣告落幕。



帕克勳爵是英女皇任命的第八位及最後一位宮務大臣，主要負責舉行皇室婚禮、葬禮、國事訪問等活動。他上一份工作是英國情報機關「軍情五處」處長。新英皇查理斯三世將會任命自己的宮務大臣。



國家主席習近平特別代表、國家副主席王岐山出席了英女皇的遺體告別儀式及國葬。王指，伊利沙伯二世是英國在位時間最長的君主，見證時代變遷，是國家精神和凝聚力的象徵，深受人民愛戴，為中英關係發展作出重要貢獻。



另外，國葬日共有四千名軍人參與，是英國史上最大型閱兵遊行之一。



當日有數名儀仗隊成員、警察、衞兵和啹喀兵團，因體力不支倒地。