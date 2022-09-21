烏克蘭第二大核電廠遇襲

此外，克里姆林宮否認伊久姆亂葬崗的指控，稱大批平民被俄軍殺害是烏方的謊言。烏克蘭在剛收復的伊久姆發現四百多具遺體埋於山林，部份死者有被虐待的痕跡，亦有被炸傷的傷勢，當局正展開調查並確認身份。
俄軍目前控制烏東頓巴斯大部份地區，俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫認同，應該在當地舉行加入俄羅斯聯邦的公投，不但有利系統地保護區內居民，亦是恢復歷史正義的途徑。
田徑總會在上周五宣佈取消原定十一月舉行的渣打香港馬拉松，事件在四日後，峰迴路轉有望「復辦」。特首李家超昨早表明，對主辦方在未等到政府最後答覆前，便作出決定感到失望；至中午田總突然發聲明指，獲政府支持，...
2022-09-21
中宣部昨早召開二十大前港澳主題新聞發佈會。會上強調，一國兩制宗旨是維護國家主權、安全和發展利益，保持港澳長期繁榮穩定；國安法堵住香港維護國家安全的制度漏洞，令香港變得更大陸化的說法是危言聳聽。國務院港...
2022-09-21
台東地震造成花蓮一幢民房倒塌，屋主夫婦和路過的葉姓母女被困瓦礫，幸獲消防成功救出，均無大礙。救援人員在社交平台透露驚險過程，指屋主兩人臉部幾乎緊貼塌下來的天花板，幸有梳化頂着才沒有造成致命傷害。 台東...
2022-09-21
發展商部署短期內推出旗下新盤單位應市。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue截至昨晚8時累收逾2100票，較3張價單共提供的193伙單位超額約10倍，...
2022-09-21
美股隔晚止跌回升，加上A股造好，恒指昨日最多曾升296點，尾市升幅稍為收窄，收升215點，報18781點，大市成交縮減至730億元。澳門今日起調整前往廣東省以外地方人士核酸檢測陰性證明要求，同時中央積...
2022-09-21
歐洲國家聯賽B1組今晚上演榜首大戰，次席蘇格蘭主場挑戰榜首烏克蘭。效力修咸頓的主隊中場史超活岩士唐，國家隊表現遠勝球會，歐國聯分組賽已有三球進帳，此子今晚勢與聖徒雙料隊友前鋒捷阿當斯合作攻破烏克蘭防線...
2022-09-21
開電視主辦嘅水着美女節目《Summer Girls 2022》將於本周日晚九時播出，14位重量cup參賽者「胸」群而出。因為身材好，一班囡囡經常被性騷擾，34C張可盈（Bonnie）試過畀狂徒跟足幾條...
2022-09-21
香港疫情回落，各界要求通關的聲音壯大，特首李家超昨天明確表示，將盡快公佈調整檢疫安排，目標是與世界聯通接軌，並減少不便。同一時間，中宣部在北京舉行記者會，港澳事務辦公室副主任黃柳權指出，特區政府因時因...
2022-09-21
第二場二班一六五○米。此組一如今晚大部分場次，出馬較少只有八駒，那麼到底會對形勢構成甚麼影響？雖然出馬少，很有可能導致步速慢；不過從另一角度看，若沿途走位是拍拖般兩隻並排，留最後排的都只是第四排，不算...
2022-09-21