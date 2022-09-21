烏克蘭第二大核電廠遇襲

俄烏戰事持續近七個月，烏克蘭境內第二大核電廠遇襲。烏克蘭官員指，俄軍一枚導彈周一擊中南烏克蘭核電廠反應爐附近不到三百米的地方，險些釀成核災難。烏克蘭斥責俄羅斯發動核恐怖襲擊。在烏克蘭的歐洲最大核電廠扎波羅熱核電廠，早前亦多次遇襲，國際原子能機構介入調查。



此外，克里姆林宮否認伊久姆亂葬崗的指控，稱大批平民被俄軍殺害是烏方的謊言。烏克蘭在剛收復的伊久姆發現四百多具遺體埋於山林，部份死者有被虐待的痕跡，亦有被炸傷的傷勢，當局正展開調查並確認身份。



俄軍目前控制烏東頓巴斯大部份地區，俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫認同，應該在當地舉行加入俄羅斯聯邦的公投，不但有利系統地保護區內居民，亦是恢復歷史正義的途徑。