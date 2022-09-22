普京﻿﻿局部動員令徵召30萬兵﻿ 將採取一切手段保護領土 ﻿

烏克蘭近期在戰場上反攻收復多個失地，俄軍相對處於下風。俄羅斯總統普京昨發表揮軍後首個全國演說，強調解放頓巴斯地區的目標始終沒有改變，警告西方如果國家領土受到威脅，俄羅斯將採取一切手段回應。普京同日宣佈局部動員令生效。



﻿普京強調，為保障俄羅斯領土主權完整，確保國民及被解放地區人民安全，支持軍方提出的局部動員建議，在局部動員令下，只有後備軍會被徵召入伍，以具相關經驗人士為優先。



就烏克蘭四個俄控地區即將於周五起舉行入俄公投，普京表示，將盡一切能力為公投提供安全保障，確保人民可以按自由意志去表達意願。



他批評，西方正試圖阻撓任何獨立，以野蠻的方式強迫他人接受自己的想法，目的削弱和摧毀俄羅斯，又形容西方將烏克蘭人變成「炮灰」。他警告西方，俄方會運用一切手段去保護領土，並非虛張聲勢。



俄國防長紹伊古表示，今次局部動員計劃動員三十萬人，目的是控制一千公里的接觸線及已解放的領土。



英國國防大臣華禮仕表示，普京頒佈局部動員令無疑承認入侵烏克蘭的計劃失敗，莫斯科派出成千上萬的國民到烏克蘭送死，但沒有為他們提供適當裝備和領導，政治宣傳不能掩蓋烏克蘭正在取勝的事實。法國總統馬克龍強調，俄羅斯在烏克蘭舉行的公投不會獲國際社會承認。



烏克蘭批評俄方舉辦「假公投」，作為侵略者無權決定烏克蘭領土的主權，行動只是轉移戰場失利的焦點，強調任何入俄公投只會破壞和談。土耳其總統埃爾多安稱之前同普京會面，感受到他希望盡快結束戰事，但目前事態發展相當棘手。﻿