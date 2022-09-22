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各國領袖輪流發言 關注俄烏戰事氣候變化

2022-09-22 列印
■聯合國秘書長呼籲一起行動應對挑戰。
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各國領袖正出席在紐約舉行的聯合國大會，聚集主題包括俄烏戰爭和氣候變化。聯合國秘書長古特雷斯在開幕演說指，目前世界岌岌可危，一個全球不滿的冬天即將臨到，生活成本危機升溫，但國際社會仍未準備好或不願意應對時代挑戰，呼籲一起立即行動。

土耳其總統埃爾多安提出，要為持續超過半年的俄烏戰爭找到尊嚴的出路，安卡拉致力尋求共同點去解決戰爭帶來的問題，特別是在糧食安全和供應方面，又強調聯合國需要改革，五個常任理事國就重大決定擁有否決權，對全球數十億人而言是極不公平。

全球逾二百個非政府組織向各國領袖發表公開信，呼籲採取果斷行動結束餓荒。包括樂施會、拯救兒童基金會和國際培幼會在內的團體在信中表示，全球餓荒問題正進一步加劇，現時有三億四千五百萬人正經歷急性飢餓，四十五個國家的五千萬人處於飢餓邊緣，每天有多達一萬千九人餓死。
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