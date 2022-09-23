拜登：俄出兵違反聯合國憲章 ﻿普京警告﻿﻿俄將採一切手段護領土﻿

俄羅斯總統普京堅持達成對烏軍事行動目標，並警告西方俄羅斯會用一切手段去保護領土。美國總統拜登在聯大演說批評，俄羅斯作為安理會常任理事國入侵鄰國，無恥地違反聯合國憲章的核心宗旨。



各國領袖正聚集紐約出席聯合國大會。拜登利用發言機會回應普京最新行動，指對方已公開向歐洲作出核威脅，並恣意無視核不擴散責任，批評俄羅斯無恥地違反聯合國憲章的核心宗旨，以武力奪取他國土地。



拜登表示，俄羅斯作為安理會常任理事國入侵鄰國，並試圖將一個主權國家從地圖上除去，全球都應該看到俄方離譜的行徑，「普京聲稱行動是基於俄羅斯受到威脅，但沒有人威脅俄羅斯，除了俄羅斯外沒有人尋求衝突」。



烏克蘭總統澤連斯基在聯大發表錄影演說，呼籲國際社會對俄羅斯在烏所犯下的罪行作出「公正懲罰」，提出剝奪俄羅斯的安理會否決權以及設立特別法庭。



國務委員兼外長王毅在聯大期間會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅說，雖然聯合國位於美國，但聯合國屬於所有人，俄羅斯是安理會常任理事國，應繼續在聯合國發揮重要作用，沒有人可以剝奪俄羅斯這一權利。



外交部發言人汪文斌指，中方始終主張各國主權和領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，呼籲各方通過對話協商妥善解決分歧。



普京在慶祝建國一千一百六十周年活動上說，歷史證明放棄國家利益是致命危險，俄羅斯不會在敲詐及恐嚇下屈服，又指每個國民都對俄羅斯有巨大責任，應保護和強化深愛的祖國。