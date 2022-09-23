海平面升侵蝕懸崖 岸邊豪宅易變危樓

據《今日美國》報道，海平面上升衝擊加州海岸地區的豪宅美夢，因為懸崖侵蝕將導致那裏不再適合居住。



奧斯卡影帝安東尼霍普金斯位於加州馬里布的豪宅（見圖），二○二○年以一千零五十萬美元售出，淨賺六百七十萬美元。但加州大學的研究報告指出，由於氣候變化導致海平面上升，未來數十年，這個具標誌性的海岸地區將不再適合居住。兩年前，當地一間位於崖邊的房屋，已經開始因為懸崖受到侵蝕而造成局部傾頹，政府要求在那裏住了十五年的屋主舉家遷離。學者警告，住在海岸欣賞潮起潮落或黃昏日出，如今已是「不可持續」的美夢，更多沿海居住地也將面臨此境況。