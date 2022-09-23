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世衞籲防範糖尿癌症「頭號殺手」

2022-09-23 列印
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世界衞生組織總幹事譚德塞周三發表一份新報告，指出非傳染性疾病是本世紀最大的健康挑戰之一，亦是全球頭號殺手，呼籲全球領袖重視。

報告指，血管疾病、糖尿病、慢性肺病和癌症等非傳染性疾病，佔全球死亡人數四分之三，每年造成一千七百萬人過早死亡，患者通常都是七十歲以下，其中八成六人，是生活在中低收入國家，但這些疾病通常可以透過投資有效及具成本效益的干預措施來防範。

報告稱，在二○三○年可持續發展目標中，計劃把非傳染性疾病導致的過早死亡減少三分之一，但現時只有少數國家有望實現，世衞建議各國應投入更多資金。
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